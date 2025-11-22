Fudbaleri Čelsija pobedili su u gostima ekipu Barnlija sa 2:0, u utakmici 12. kola Premijer lige.
ČELSI RUTINSKI: Neto i Fernandes srušili Barnli
Strelci za pobednički tim bili su Pedro Neto u 37. i Enco Fernandes u 88. minutu.
Čelsi je upisao sedmu pobedu od početka šampionata i trenutno je drugi na tabeli sa 23 boda, dok je Barnli na 17. poziciji sa deset osvojenih bodova.
Fudbaleri Čelsija će u narednom kolu Premijer lige dočekati Arsenal, dok će Barnli gostovati Brentfordu.
(Beta)
