Fudbaleri Selte pobedili su danas na gostujućem terenu Alaves 1:0, u utakmici 13. kola španskog prvenstva.Jedini gol postigao je Jago Aspas u 55. minutu iz jedanaesterca.

Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Selta je tako potvrdila sjajnu formu u kojoj se nalazi već neko vreme što je i alarm za Crvenu zvezdu koja će sa španskim timom odmeriti snage u okviru Liga Evrope 29. januara u Beogradu.

U sledećem kolu Selta će u Vigu dočekati Espanjol, a Alaves će na gostujućem terenu igrati protiv Barselone.

