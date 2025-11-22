Fudbaleri Selte pobedili su danas na gostujućem terenu Alaves 1:0 , u utakmici 13. kola španskog prvenstva.Jedini gol postigao je Jago Aspas u 55. minutu iz jedanaesterca.

Selta je tako potvrdila sjajnu formu u kojoj se nalazi već neko vreme što je i alarm za Crvenu zvezdu koja će sa španskim timom odmeriti snage u okviru Liga Evrope 29. januara u Beogradu.