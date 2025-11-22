Rival Crvene zvezde, Selta iz Viga, značajno podigla formu.
dižu formu
NEĆE BITI LAKO: Veliki oprez za Crvenu zvezdu!
Slušaj vest
Fudbaleri Selte pobedili su danas na gostujućem terenu Alaves 1:0, u utakmici 13. kola španskog prvenstva.Jedini gol postigao je Jago Aspas u 55. minutu iz jedanaesterca.
Sloven Ruma - FK Crvena zvezda (Šesnaestina finala Kupa Srbije) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Selta je tako potvrdila sjajnu formu u kojoj se nalazi već neko vreme što je i alarm za Crvenu zvezdu koja će sa španskim timom odmeriti snage u okviru Liga Evrope 29. januara u Beogradu.
U sledećem kolu Selta će u Vigu dočekati Espanjol, a Alaves će na gostujućem terenu igrati protiv Barselone.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši