Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) saopštila je termine interkontinentalnog baraža za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.
FIFA SAOPŠTILA: Ovo su datumi za interkontinentalni baraž za plasman na Svetsko prvenestvo
Obe grupe igraće se u Meksiku. Prva grupa smeštena je u Gvadalaharu, a druga u Monterej.
Polufinalne utakmice na programu su 26. marta, dok su finala na rasporedu pet dana kasnije.
U prvoj grupi finale je direktno osigurala selekcija Demokratske Republike Kongo, dok će u polufinalu igrati Nova Kaledonija i Jamajka.
U drugoj grupi finale je obezbedila selekcija Iraka, a u polufinalu igraju Bolivija i Surinam.
Plasman na Svetsko prvenstvo, koje se narednog leta igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, osiguraće samo pobednici grupa.
(Beta)
