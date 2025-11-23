Slušaj vest

Obe grupe igraće se u Meksiku. Prva grupa smeštena je u Gvadalaharu, a druga u Monterej.

Polufinalne utakmice na programu su 26. marta, dok su finala na rasporedu pet dana kasnije.

U prvoj grupi finale je direktno osigurala selekcija Demokratske Republike Kongo, dok će u polufinalu igrati Nova Kaledonija i Jamajka.

U drugoj grupi finale je obezbedila selekcija Iraka, a u polufinalu igraju Bolivija i Surinam.

Plasman na Svetsko prvenstvo, koje se narednog leta igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, osiguraće samo pobednici grupa.

(Beta)