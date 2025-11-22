Svi događaji
17:50

Sastavi

PARTIZAN (4-2-3-1): M.Milošević – Roganović, Simić, Dragojević, Mohamed – Karabeljov, Ugrešić – Sek, Vukotić, Trifunović – J.Milošević.

ŽELEZNIČAR (4-2-3-1): Popović – Jusif, Milikić, Zečević, Đuričić – Knežević, Pirgić – Džasper, Grgić, Kuljanin – Karikari.

16:55

Dobrodošli na uživo prenos meča Partizan - Železničar!

Novi trener Partizan Nenad Stojaković, debituje na klupi crno-belih po hladnom i kišnom vremenu u Humskoj.