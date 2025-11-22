Partizan - Železničar 18.30.
Iz minuta u minut
Fudbal
PARTIZAN - ŽELEZNIČAR: Debi Nenada Stojakovića po kišnom danu u Humskoj! (SASTAVI)
Fudbaleri Partizana od 18.30 dočekuju po hladom i kišovitom vremenu u Humskoj ekipu Železničara u 16. kolu Superlige Srbije.
Uživo
Samo ključni događaji
17:50
Sastavi
PARTIZAN (4-2-3-1): M.Milošević – Roganović, Simić, Dragojević, Mohamed – Karabeljov, Ugrešić – Sek, Vukotić, Trifunović – J.Milošević.
ŽELEZNIČAR (4-2-3-1): Popović – Jusif, Milikić, Zečević, Đuričić – Knežević, Pirgić – Džasper, Grgić, Kuljanin – Karikari.
Reaguj
Komentariši