Srpski fudbaler Filip Kostić u petom minutu nadoknade prvog poluvremena upisao se u strelce i "staru damu" doveo u prednost:

Pogledajte tak pogodak:

U centru pažnje meča na "Artemio Frankiju" bio je srpski reprezetativac Dušan Vlahović, koga su navijači njegovog bivšeg kluba rasistički vređali dobar deo poluvremena. Više o tome pričitajte na OVOM LINKU.

Već u trećem minutu drugog dela igre Rolando Mandragora postiže gol za Fiorentinu i donosi izjednačenje.

Fiorentina - Juventus Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

