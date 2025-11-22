Fudbaleri Fiorentine i Juventusa igraju meč 12. kola Serije A.
KAKVA GOLČINA KOSTIĆA - OVO JE NEODBRANJIVO! Dušan Vlahović hteo da napusti meč, sudija ga molio da ostane
Srpski fudbaler Filip Kostić u petom minutu nadoknade prvog poluvremena upisao se u strelce i "staru damu" doveo u prednost:
Pogledajte tak pogodak:
U centru pažnje meča na "Artemio Frankiju" bio je srpski reprezetativac Dušan Vlahović, koga su navijači njegovog bivšeg kluba rasistički vređali dobar deo poluvremena. Više o tome pričitajte na OVOM LINKU.
Već u trećem minutu drugog dela igre Rolando Mandragora postiže gol za Fiorentinu i donosi izjednačenje.
Fiorentina - Juventus Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia
