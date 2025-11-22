SERIJA A: Bolonja ubedljiva u gostima, goleada u meču Kaljarija i Đenove i na kraju - podela bodova
Dvostruki strelac bio je Tomazo Pobega, koji je golove postigao u 54. i 60. minutu. Konačan rezultat postavio je Federiko Bernardeski u četvrtom minutu nadoknade vremena.
Njihov saigrač Rikardo Orsolini promašio je jedanaesterac u 41. minutu.
Posle treće uzastopne pobede, ukupno sedme u ligi, Bolonja je treća na tabeli sa 24 bodova. Isti broj bodova imaju vodeći Inter i Roma, koji su odigrali utakmicu manje od Bolonje.
Udineze je pretrpeo treći poraz u poslednje četiri utakmice i zauzima 10. mesto na tabeli sa 15 bodova.
Đenova je povela u 18. minutu golom Vitinje, a izjednačio je Đenaro Boreli u 33. minutu.
Novu prednost gostujućoj ekipi doneo je Leo Estigor u 41. minutu, a dva minuta kasnije izjednačio je Sebastijano Espozito.
Kaljari je poveo drugim golom Borelija na utakmici u 60. minutu, a bod Đenovi obezbedio je Aron Martin pogotkom u 83. minutu.
U trećem minutu nadoknade vremena drugi žuti karton dobio je igrač Đenove Bruk Norton-Kafi.
Kaljari je nastavio niz bez pobede i posle drugog uzastopnog remija, ukupno petog, zauzima 14. mesto na tabeli sa 11 bodova.
I Đenova je vezala drugi remi i ima ih ukupno pet u ligi, i ima osam bodova na 18. mestu.
(Beta)