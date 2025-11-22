Slušaj vest

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su danas na svom terenu Frajburg 6:2, u utakmici 11. kola Bundeslige.

Frajburg je poveo golovima Juita Suzukija u 12. i Žoana Manzambija u 17. minutu, a posle toga aktuelni šampion postigao je šest golova.

Domaći su smanjili u 22. minutu golom Lenarta Karla, a izjednačio je Majkl Olise u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Bajern je poveo u 55. minutu golom koji je postigao Dajo Upamekano, a pet minuta kasnije četvrti gol postigao je Hari Kejn.

Nikolas Džekson postigao je peti gol u 78. minutu, a konačan rezultat postavio je Olise, svojim drugim golom na utakmici u 84. minutu.

Bajern je jedina neporažena ekipa u ligi, posle 10. pobede ima 31 bod na prvom mestu na tabeli. Frajburg je 10. sa 13 bodova.

Fudbaleri Bajera iz Leverkuzena pobedili su na gostujućem terenu Volfsburg 3:1 i popeli se na drugo mesto na tabeli.

Bajer je poveo u devetom minutu golom Jonasa Hofmana, prednost je udvostručio Edmond Tapsoba u 25. minutu, a treći gol postigao je Malik Tilman u 33. minutu.

Jedini gol za domaću ekipu postigao je Denis Vavro u 58. minutu.

Bajer je drugi sa 23 boda, a Volfsburg je posle trećeg uzastopnog poraza, ukupno sedmog, 15. sa osam bodova.

Borusija iz Menhengladbaha pobedila je na gostujućem terenu Hajdenhajm 3:0.

Golove su postigli Kevin Diks u prvom minutu nadoknade vremena, Haris Tabaković u 55. minutu i Suto Matino u 76. minutu.

To je treća uzastopna pobeda Borusije, ukupno treća u ligi, posle koje je ekipa 11. na tabeli sa 12 bodova. Hajdenhajm je pretrpeo osmi poraz i poslednji je 18. sa pet bodova.

U ostalim utakmicama Augsburg je na svom terenu pobedio Hamburg 1:0, a Borusija Dortmund je kao domaćin odigrala nerešeno 3:3 protiv Štutgarta.

Kasnije igraju Keln - Ajntraht Frankfurt.

