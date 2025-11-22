NaslovnaSportFudbalPogledajte gol Partizana koji je priznat posle VAR provereFudbalVIDEO: Pogledajte gol Trifunovića koji je priznat posle VAR proverePrenosi: Kurir SportSub, 22.11.2025. 19:07h KomentarišiFoto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.comPartizan je protiv Železničara poveo golom Nemanje Trifunovića.Slušaj vest Pogledajte taj pogodak: Ne propustiteFudbalKAKVA GOLČINA KOSTIĆA - OVO JE NEODBRANJIVO! Juventus poveo pogotkom kapitena SrbijeFudbalBARSELONA SE VRATILA NA "NOU KAMP" POSLE 900 DANA: Katalonci pokerom razbili BilbaoFudbalGAĆINOVIĆ UPOZORAVA PRED RADNIČKI: Meč u Kragujevcu najteži do kraja polusezoneFudbalUZBUDLJIVO POPODNE NA OSTRVU: Liverpul nokautiran na Enfildu - pobede Fulama, Kristal Palasa i Brajtona Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir