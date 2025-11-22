SUPERLIGA SRBIJE: Napredak odoleo Čukaričkom!
Fudbaleri Napretka i Čukaričkog odigrali su 1:1 u 16. kolu Superlige Srbije.
Kruševljani tako ni u novom pokušaju nisu uspeli da dođu do pobede koju su poslednji put ostvarili još 31. avgusta protiv IMT-a na svom terenu. To im je do sada jedina pobeda ove sezone.
Uprkos inicijativi Čukaričana do kraja, rezultat se nije menjao, uz napomenu da je Tedić u nadoknadi vremena još jednom zatresao mrežu, ali se uzalud poradovao jer je bio u ofsajdu.
Superliga, 16. kolo
Petak
Radnik - Vojvodina 3:1 (3:0)
Popović 5, Rosić 20. ag, Hajdarević 35 - Tremule 51. ag
Subota
Napredak - Čukarički 1:1 (0:1)
Majdevac 51 - Tedić 25
Partizan - Železničar (u toku)
19:30 Spartak - Železničar
Nedelja
13:00 IMT - Mladost
14:00 Radnički Niš - TSC
16:00 Javor - Crvena zvezda
16:30 Radnički 1923 - Novi Pazar
