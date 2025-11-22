Slušaj vest

Fudbaleri Napretka i Čukaričkog odigrali su 1:1 u 16. kolu Superlige Srbije.

Kruševljani tako ni u novom pokušaju nisu uspeli da dođu do pobede koju su poslednji put ostvarili još 31. avgusta protiv IMT-a na svom terenu. To im je do sada jedina pobeda ove sezone.

Uprkos inicijativi Čukaričana do kraja, rezultat se nije menjao, uz napomenu da je Tedić u nadoknadi vremena još jednom zatresao mrežu, ali se uzalud poradovao jer je bio u ofsajdu.

Superliga, 16. kolo

Petak

Radnik - Vojvodina 3:1 (3:0)

Popović 5, Rosić 20. ag, Hajdarević 35 - Tremule 51. ag

Subota

Napredak - Čukarički 1:1 (0:1)

Majdevac 51 - Tedić 25

Partizan - Železničar (u toku)

19:30 Spartak - Železničar

Nedelja

13:00 IMT - Mladost

14:00 Radnički Niš - TSC

16:00 Javor - Crvena zvezda

16:30 Radnički 1923 - Novi Pazar

