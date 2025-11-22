Slušaj vest

U centru pažnje meča na "Artemio Frankiju" bio je srpski reprezetativac Dušan Vlahović, koga su navijači njegovog bivšeg kluba rasistički vređali dobar deo poluvremena.

Delegat Ranijeri je dva puta prekidao meč Fiorentine i Juventusa zbog pogrdnih skandiranja na račun srpskog napadača i tek kada je ih je drugi put upozorio da će meč biti prekinut, skandiranje je prestalo i meč je nastavljen.

Vlahović je hteo da napusti utakmicu, ali ga je sudija Doveri posavetovao da to ne uradi, pa je on ipak ostao na terenu.

