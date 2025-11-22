Slušaj vest

Fudbaleri Spartaka iz Subotice odigrali su večeras na svom terenu nerešeno protiv OFK Beograda 2:2, u utakmici 16. kola Superlige Srbije.

Prednost Spartaku doneo je Nemanja Milunović golom u 59. minutu, a izjednačenje OFK Beogradu Uroš Stojanović pogotkom u 67. minutu.

Vođstvo Spartaku vratio je Nemanja Krsmanović golom u 84. minutu, a izjednačenje OFK Beogradu Džej Enem pogotkom iz penala u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Spartak je od 89. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Boris Sekulić.

Spartak zauzima pretposlednje, 15. mesto na tabeli sa 14 bodova, dok je OFK Beograd sedmi sa 21 bodom.

Klub iz Subotice će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Novom Sadu protiv Vojvodine, dok će OFK Beograd u Zaječaru biti domaćin protiv Crvene zvezde.

