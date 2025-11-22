Slušaj vest

Fudbaleri FCSB-a odigrali su u Bukureštu nerešeno, 1:1 sa ekipom Petrolula u utakmici 17. kola rumunske Superlige.

FCSB je poveo u 11. minutu golom Aleksandrua Stojana. Petrolul je izjednačio u 47. minutu, a u listu strelaca upisao se Robert Salčeanu.

Sloven Ruma - FK Crvena zvezda (Šesnaestina finala Kupa Srbije) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Fudbaleri FCSB-a se nalaze na desetom mestu na tabeli rumunske Superlige sa 21 bodom, dok je Petrolul na 12. poziciji sa 16.

Fudbaleri FCSB-a gostovaće u četvrtak, 27. novembra ekipi Crvene zvezde u petom kolu Lige Evrope.

