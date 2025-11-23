Slušaj vest

"Svaka čast igračima dali su sve od sebe", jedna je od rečenica novog trenera Partizana Nenada Stojakovića.

Rezime: Fudbaleri Partizana dali su sve od sebe i izgubili 1:3 na domaćem terenu. Šta bi se desilo da nisu dali sve od sebe? Da li bi izgubili sa 10 golova razike? "Svaka čast" posle poraza dva razlike na domaće terenu?

Naredna izjava potpuno se kosi sa time da su igrači dali sve od sebe. Jer da su dali sve od sebe, sigurno ne bi grešili bez pritiska rivala.

- Individualne greške koje su se dešavale bez nekog velikog pritiska protivnika. Nekad su možda bile posledica lošeg terena, nekad nečeg drugog, ali jednostavno nije trebalo da bude toliko poklona. Ne mogu da kažem da me brine, već samo konstatujem - rekao je novi trener Partizana.

Rezime: Izgleda da ni ovde nema razloga za brigu za navijače Partizana. Činjenica da su Čukarički i Železničar im dali sedam golova? Očito to nije razlog za brigu.

I posle svega ovoga kako da se ne zapitamo da li se Mijatović uopšte poznajte sa Stojakovićem? Jer pre samo dve nedelje smo slušali reči od Peđe - kako je za Partizan ogroman neuspeh kada je drugi na tabeli, kako je totalna katastrofa da su osam godina bez titule, šest godina od Kupa, kako ne smeju da gube od Mačve, kako je fijasko poraz od Čukaričkog i slično...

I onda Mijatović angažuje trenera koji posle poraza od Železničara 1:3 na domaćem terenu izusti "svaka čast igračima da li su sve od sebe".

Jeste obaveza trenera da brine o svojim igračima, ali isto tako i o tome šta će da priča i kako se obraća armiji navijača Partizana. Stojaković je potpuno pao na tom ispitu. On, valjda, vrlo dobro zna šta je Partizan i ispod čeka Partizan nikad ne sme da ide.

Nikada, ali nikada kada klub iz Humske izgubi 1:3 na domaćem terenu - nema mesta apsolutno nikakvim pohvalama.