Slušaj vest

Mnogi su ostali zatečeni scenama iz Podgorice sa meča Crna Gora - Hrvatska. Međutim, kada znamo da je za komentator meča atmosfera bila sjajna, da su usledile jako mlake reakcije državnih funkcionera, da FSCG ćuti kao zaliven, da ni traga ni glasa od prvog čoveka saveza i fudbalera, selektora...

Onda sve postane jasnije.

A, narativ koji dolazi iz Podgorice dobro je poznat. Ako se ne sećate, čisto da Vas podsetimo. Crnogorski sportski komentator Milutin Grgur pre nekoliko godina slavio je pobedu reprezentacije Crne Gore protiv Luksemburga (1:0) uz zloglasnu hrvatsku pesmu.

"Evo zore, evo dana, evo Beća kapetana", uzviknuo je komentator nakon gola Fatosa Bećiraja u 93. minutu utakmice.

1/15 Vidi galeriju Navijači na meču Crna Gora - Hrvatska Foto: Screenshot

Tu možda ništa ne bi bilo sporno da upravo tim rečima počinje poznata ustaška himna u kojoj se slavi ubijanje Srba.

"Evo zore, evo dana, evo Jure i Bobana: Jure zove, Boban viče, evo mene poglavniče;

Na vrh gore Trebevića, u logoru Francetića, u logoru Jure sjedi, svojoj vojsci on besjedi:

Oj ustaše braćo mila, duboka je voda Drina; Drinu ćemo pregaziti, a Srbiju zapaliti!

Kad je Drinu pregazio, u nogu je ranjen bio; On ne viče ajme meni, već on kliče 'Za dom spremni!'"

Ovo je bio samo jedan u nizu skandala koji su se dogodili našem komšiluku. U jutarnjem programu na RTV Crna Gora emitovali pesme Marka Perkovića Tompsona, čoveka kome je u mnogim zemljama zabranjeno da nastupa zbog proustaških stavova.

1/16 Vidi galeriju Hrvatski navijači Foto: Christian Liewig / Bestimage / PsnewZ / Profimedia, Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia, Goran Mehkek / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski huligani se dočekuju "crvenim tehipom" u Podgorici. Ne smeta im kada kliču "Ubij Srbina". Sa druge strane srpskim navijačima je čak i bilo zabranjeno da prisustvuju mečevima Crna Gora - Srbija.

Pametnom dosta...