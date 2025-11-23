Slušaj vest

Njegova životna priča je impresivna.

Do svoje 22. godine živeo i radio kao automehaničar u Francuskoj, a onda u samo nekoliko godina postao svetska fudbalska zvezda.

Miladin Dado Pršo je rođen u srpskoj dalmatinskoj porodici 1974. godine u Zadru. U mladosti mu je dijagnostifikovan šum na srcu, ali je uprkos tome napravio veliku karijeru, piše sajt goal.com.

Afirmisao se u Francuskoj, a slavu je stekao igrajući za Monako i Glazgov Rendžers. Karakterisala ga je odlična igra glavom i snalažljivost na malom prostoru. Za Hrvatsku je igrao tri godine i upisao 32 utakmice.

Dok je rat buktio na Balkanu otišao je na sever Francuske u Ruen, a roditelji iz Obrovca izbegli su u Bačku Topolu.

Sto kilograma, alkohol i cigarete. Tako je izgledao pre nego što je stigao u Monako.

"Pušio je više od dve kutije cigareta dnevno. Svako veče pio bi pivo i šnaps u jednoj od birtija u blizini svog malog stana. Kao i drugi radnici, svoje probleme gušio je u dimu cigareta", piše "Goal.com" prisećajući se vremena kada je Pršo kao 19-godišnjak živeo u Ruenu kao izbeglica.

Igrao je povremeno za amatersku ekipu Ruena. Ono što se činilo nezamislivim 1995. ostvarilo se 2003. godine: Pršo je zaigrao s Monakom u Ligi šampiona. Široko raširene ruke, konjski repić i isklesano telo, bio je jedinstvena pojava. Posebno se pamti utakmica protiv Deportiva kada je postigao čak četiri gola.

Odricanje srpskog imena

Negde u tom periodu je odlučio da se odrekne srpskog imena. Ženidbom sa Kerol dobio je francuski pasoš, a to je bio konačni razlog za promenu. I pre nego što je to učinio, bio je prepoznatljiviji po nadimku.

O tome nikada nije govorio u Hrvatskoj, ali je jednom demantovao slovenačke medije da je Srbin.

"Ja sam Hrvat, presrećan sam što sam dobio majicu s hrvatskim grbom i što sam mogao Hrvatskoj nešto malo doprineti. Ja sam Hrvat, sve ostalo su gluposti", pričao je Pršo.

Pršo je tim poduhvatom izjednačio rekord Lige šampiona. Četiri gola pre njega na jednoj utakmici postigli su samo Simeone Inzagi i Marko van Basten. Taj gol srušen je tek 2012. godine, kada je Leo Mesi dao pet golova protiv Bajer Leverkuzena.

Hajduk ga je odbacio, a žena spasila

"Goal.com" opisuje Dadin život pri dolasku u Francusku, a boravak u Splitu vide kao da ga je klub tek tako odbacio, ali se šuškalo da je imao nepravilan rad srca.

"U Hajduku nije mogao da igra, nisu ga želeli. Činilo se kako je zadnja šansa za normalnom fudbalskom karijerom propala kada je počeo rat. Otišao je u Francusku. Nije znao niti jednu reč i družio se gotovo isključivo s čašama u koje je prečesto i preduboko gledao", piše "Goal.com", a prenosi "Index.hr".

Ljubav

Prilikom jednog opijanja, život mu se konačno promenio. Kroz dno čaše video je, kako sam kaže, "ljubav svog života". Mlada Francuskinja Kerol bila mu je spas i uz nju se preporodio. Smršao je 20 kilograma, smanjio broj cigareta i vikende je ponovno provodio na fudbalskom igralištu.

Novi start bio je u četvrtoligašu Stad Rafaloa. Imao je sreće. Igrao je sjajno jednu utakmicu na kojoj se nalazio skaut iz Monaka. On je odlučio tada 23-godišnjeg Pršu da odvede u slavni klub. Monako je već imao igrače poput Anrija, pa za Pršu nije bilo mesta. Otišao je na pozajmicu u Ažaksio. Tamo je napokon prestao da pije.

Nesreća ga je i dalje vrebala. Morao je ponovno da nauči da hoda, ali je bio najveći borac na svetu.

"Na pozajmici je bio sjajan i odlučili su da ga vrate u Monako. Konkurencija je bila strašna - David Trezege i Marko Simone. Ali još jednom je teška sudbina zadesila bivšeg mladog alkoholičara. Prilikom rutinskog pregleda otkrivena mu je dislokacije kosti u desnoj nozi koja mu je stvarala probleme. Morao je da ide na operaciju u kojoj su mu morali slomiti kosti kako bi ih ponovno mogli namjestiti. Pršo je rekao kako je tada morao ponovno da nauči da hoda", piše taj portal.

Tada dolazi do zaokreta.

"Uradio je sve što je mogao da se na teren vrati što je pre moguće. Trezege je otišao iz Monaka i otvorila mu se šansa, a on ju je zgrabio. Odveo je Monako u Ligu šampiona, a Didije Dešam je rekao kako nikad nije video takvog borca".

Ostalo je istorija. Pršo je postao jedan od najvećih napadača u istoriji hrvatske reprezentacije i tri puta bio proglašen za igrača države.

U 32 nastupa postigao je devet golova, a osvajao je titule u Monaku i Glazgov Rendžersima.

Dado Pršo je neverovatno fudbalska priča.

