Rimljani nisu imali težak posao na gostovanju Kremonezeu, gde su slavili rezultatom 3:1.

Posle ove pobede Roma je stigla do 27 boda, što je dva boda više od Napolija i tri više od Intera, koji ima utakmicu manje.

Roma je povela posle 17 minuta igre, kada je Matijas Sule na asistenciju Konea doveo svoj tim do vođstva.

Ovaj rezultat je bio na snazi sve do 64. minuta kada je Ivan Ferguson duplirao prednost Rome.

Treći gol za Romu je postigao Vesli, kada je na asistenciju Stefana El Šaravija, matirao čuvara mreže Kremonezea.

Počesni pogodak za Kremoneze je u nadoknadi vremena postigao Frančesko Folino.

Trener Rome Đanpijero Gasperini pre vremena morao je da napusti klupu, jer je u 62. minutu dobio crveni karton.