Navijači Crvene zvezde na utakmici protiv Javora u Ivanjici pokazali su koreografiju posvećenu Marku Ivkoviću Jagodi.

Marko Ivković Jagoda Foto: Screenshot, Kurir Sport

Ivković je tragično nastradao 21. novembra 2014. godine pre meča Galatasaraj - Crvena zvezda u Istanbulu.

Lekari su se pet sati borili za njegov život, ali nažalost nisu uspeli u tome.

Marko Ivković Jagoda Foto: Screenshot

Od tada se na severu vijori barjak sa jagodom. Marko je dobio taj nadimak pošto je iz Jagodine, gde se doselio kao šestogodišnjak sa porodicom tokom zločinačke operacije "Oluja".

