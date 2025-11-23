Marko je dobio taj nadimak pošto je iz Jagodine, gde se doselio kao šestogodišnjak sa porodicom tokom zločinačke operacije "Oluja"
Fudbal
ŽIVIŠ! 11 GODINA OD UBISTVA MARKA IVKOVIĆA: Navijači Crvene zvezde nisu zaboravili Jagodu
Slušaj vest
Navijači Crvene zvezde na utakmici protiv Javora u Ivanjici pokazali su koreografiju posvećenu Marku Ivkoviću Jagodi.
Marko Ivković Jagoda Foto: Screenshot, Kurir Sport
Vidi galeriju
Ivković je tragično nastradao 21. novembra 2014. godine pre meča Galatasaraj - Crvena zvezda u Istanbulu.
Lekari su se pet sati borili za njegov život, ali nažalost nisu uspeli u tome.
Marko Ivković Jagoda Foto: Screenshot
Od tada se na severu vijori barjak sa jagodom. Marko je dobio taj nadimak pošto je iz Jagodine, gde se doselio kao šestogodišnjak sa porodicom tokom zločinačke operacije "Oluja".
Reaguj
Komentariši