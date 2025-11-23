Slušaj vest

Fudbaleri Aston Vile pobedili su danas na gostujućem terenu Lids 2:1, u utakmici 12. kola Premijer lige.

Lids je poveo u osmom minutu golom koji je postigao Lukas Nmeča, a gosti su pobedili zahvaljujući dvostrukom strelcu Morganu Rodžersu.

Rodžers je izjednačio u 48. minutu, a pobedonosni gol postigao je iz slobodnog udarca u 75. minutu.

Fudbaler Lidsa Dominik Kalvert-Luin postigao je gol u 77. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog igranja rukom.

Aston Vila se posle šeste pobede popela na četvrto mesto na tabeli sa 21 bodom.

Lids je pretrpeo treći uzastopni poraz, ukupno sedmi i nalazi se u zoni ispadanja na 18. mestu sa 11 bodova.

Od 17.30 na programu je londonski derbi između Arsenala i Totenhema na Emirejtsu.