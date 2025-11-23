Slušaj vest

Njegova smrt ujedinila je sve, a potresla čitavu Srbiju, te su se na sahrani Marka Ivkovića Jagode našli i članovi drugih navijačkih grupa brojnih klubova, ali i čelnici Crvene zvezde.

Rođen je 1989. godine u Zadru, a odrastao je bez oca koji je poginuo na ratištu u u Hrvatskoj 1992. godine. Nakon operacije Oluja izbegao je u Srbiju i to u Jagodinu, zbog čega će kasnije i dobiti nadimak Jagoda. Kasnije se sa majkom i sestrom seli u Zemun gde nastavlja svoje školovanje kao student geodezije.

Ivković je u 25. godini mučki ubijen 21. novembra 2014. godine uoči utakmice Galatasaraj - Crvena zvezda u Evroligi.

Ivković je sa stotinak navijača Crvene zvezde otputovao u Istanbul da bodri svoj tim. Neposredno pre utakmice dolazi do tuče u kojoj je Marko uboden nožem. Lekari su pet sati pokušavali reanimaciju, ali nažalost nisu uspeli.

Turska policija je u nekoliko navrata menjala izveštaje. Iako je u prvom izveštaju turske policije navedeno da je Marko ubijen u međusobnoj tuči navijača, sutradan je izveštaj promenjen i navedeno je da je ubijen u internoj tuči navijača.

Odmah nakon utakmice, ne znajući za smrt navijača, trener Galatasaraja Ataman, nazvao je navijače Crvene zvezde teroristima.

Dodatne tenzije je izazvao incident na utakmici turske košarkaške lige dva dana kasnije, kada su navijači Galatasaraja zviždanjem prekinuli minutu ćutanja za ubijenog Ivkovića, kao i najave radikalnih Galatasarajevih i turskih navijača na društvenim mrežama da će nastaviti ubijati srpske navijače, odnosno da je Ivković samo deo šireg plana za ubijanje navijača suparničkih klubova kao što su KK Partizan, KK Olimpijakos, KK Panatinaikos i CSKA.

Ubrzo nakon velikog pritiska javnosti, uhvaćen je glavni osumnjičeni Kadri Aktaš sa još nekoliko navijača. Aktaš je u trenutku hapšenja imao 53 godine.

Turski sud ga je 19. oktobra 2015. godine osudio na 25 godina, dok je ostale osumnjičene oslobodila krivice. Kasnije je, međutim, kazna smanjena na 15 godina.