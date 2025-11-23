Slušaj vest

Fudbaleri Lajpciga pobedili su danas na svom terenu Verder 2:0, u utakmici 11. kola Bundeslige.

Golove su postigli Asan Uedraogo u 63. minutu i Ksaver Šlager u 80. minutu.

Posle osme pobede Lajpcig se popeo na drugo mesto na tabeli sa 25 bodova i ima šest manje od vodećeg Bajerna iz Minhena i dva više od trećeplasiranog Bajera iz Leverkuzena.

Verder je pretrpeo četvrti poraz i ima 15 bodova na osmom mestu na tabeli.

Kasnije igraju Sankt Pauli - Union Berlin.

