Imala je Crvena zvezda veliku šansu da se pobedom u Ivanjici vrati na prvom mesto na tabeli Superlige Srbije, ali...

Javor je uzeo stvari u svoje ruke i golom u finišu šokirao Zvezdu - 1:0!

Poraz Zvezde označio je doatni "haos" na vrhu tabele, a dugo nismo gledali crveno-bele da gube bodove u nekoliko vezanih mečeva i time ne koriste šansu da ostave Partizan iza sebe.

Evo kako izgleda tabela nakon 16. odigranih kola.



Standings provided by Sofascore

