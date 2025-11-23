Poraz Crvene zvezde koji će se pamtiti...
KARAMBOL I HAOS POSLE NOVOG PORAZA CRVENE ZVEZDE: Ovako nešto se dugo nije dogodilo u Superligi Srbije!
Imala je Crvena zvezda veliku šansu da se pobedom u Ivanjici vrati na prvom mesto na tabeli Superlige Srbije, ali...
Javor je uzeo stvari u svoje ruke i golom u finišu šokirao Zvezdu - 1:0!
Poraz Zvezde označio je doatni "haos" na vrhu tabele, a dugo nismo gledali crveno-bele da gube bodove u nekoliko vezanih mečeva i time ne koriste šansu da ostave Partizan iza sebe.
Evo kako izgleda tabela nakon 16. odigranih kola.
