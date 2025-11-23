Slušaj vest

Imala je Crvena zvezda veliku šansu da se pobedom u Ivanjici vrati na prvom mesto na tabeli Superlige Srbije, ali...

Javor je uzeo stvari u svoje ruke i golom u finišu šokirao Zvezdu - 1:0!

1/13 Vidi galeriju Marko Ivković Jagoda Foto: Screenshot, Kurir Sport

Poraz Zvezde označio je doatni "haos" na vrhu tabele, a dugo nismo gledali crveno-bele da gube bodove u nekoliko vezanih mečeva i time ne koriste šansu da ostave Partizan iza sebe.

Evo kako izgleda tabela nakon 16. odigranih kola.





Standings provided by

Standings provided by Sofascore

BONUS VIDEO: