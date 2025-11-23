Betis je peti sa 21 bodom, a Đirona je na 18. mestu sa 11 poena
REMI BETISA I ĐIRONE: Loša uvertira zeleno-belih pred El Gran derbi
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Povela je Đirona golom Vladislava Vanata u 20. minutu, a izjednačenje domaćinu doneo je Velentin Gomes pogotkom u 75. minutu.
Betis je peti sa 21 bodom, a Đirona je na 18. mestu sa 11 poena.
U narednom kolu, Betis će u gradskom derbiju gostovati Sevilji, dok će Đirona dočekati Real Madrid.
