Fudbaleri Betisa i Đirone odigrali su večeras u Sevilji nerešeno 1:1, u 13. kolu španske Primere.

 Povela je Đirona golom Vladislava Vanata u 20. minutu, a izjednačenje domaćinu doneo je Velentin Gomes pogotkom u 75. minutu.

Betis je peti sa 21 bodom, a Đirona je na 18. mestu sa 11 poena.

U narednom kolu, Betis će u gradskom derbiju gostovati Sevilji, dok će Đirona dočekati Real Madrid.

