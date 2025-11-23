Slušaj vest

Trener fudbalera Javora Radovan Ćurčić izjavio je večeras posle pobede svog tima nad Crvenom zvezdom da je njegovim igračima, pored borbenosti, bila potrebna i doza sreće.

Marko Ivković Jagoda Foto: Screenshot, Kurir Sport

"Pobede u ovakvim utakmicama uvek imaju posebnu težinu. Da bismo slavili, morali smo da imamo i sreće i odličnog golmana, a večeras je bilo i jedno i drugo. Strpljivo smo čekali svoju priliku, imali nekoliko dobrih šansi i na kraju uspeli da ostvarimo trijumf koji mnogo znači svima u klubu i našim navijačima", rekao je Ćurčić za TV Arena sport.

Javor je danas na svom terenu u Ivanjici pobedio Crvenu zvezdu 1:0, u 16. kolu Super lige.

Ćurčić je podsetio i na zanimljiv istorijski podatak, da je prvi duel Javora i Crvene zvezde odigran na današnji dan pre 23 godine, kada je tim iz Ivanjice takođe slavio rezultatom 1:0.

"Ovo je za nas ogroman rezultat. Za jedan mali klub kao što je Javor, ovakav trijumf ima posebnu vrednost i zato smo izuzetno srećni", poručio je Ćurčić.

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom 1 Izvor: Kurir