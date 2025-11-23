Slušaj vest

Fudbaleri Arsenala pobedili su na svom terenu u Londonu Totenhem 4:1, u 12. kolu engleske Premijer lige.

Strelci za Arsenal bili su Leandro Trosard u 36. i Ebereči Eze u 41, 46. i 76. minutu.

Gol za Totenhem postigao je Rišarlison u 55. minutu.

Arsenal je prvi sa 29 bodova, šest više od drugoplasiranog Čelsija. Totenhem je na devetom mestu sa 18 poena.

U narednom kolu, Arsenal će gostovati Čelsiju, dok će Totenhem dočekati Fulam.