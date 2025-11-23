Arsenal je prvi sa 29 bodova, šest više od drugoplasiranog Čelsija
PREMIJER LIGA
TOBDŽIJE GAZE KA TITULI: Arsenal razbio Totenhem, het-trik Ezea!
Fudbaleri Arsenala pobedili su na svom terenu u Londonu Totenhem 4:1, u 12. kolu engleske Premijer lige.
Strelci za Arsenal bili su Leandro Trosard u 36. i Ebereči Eze u 41, 46. i 76. minutu.
Gol za Totenhem postigao je Rišarlison u 55. minutu.
Arsenal je prvi sa 29 bodova, šest više od drugoplasiranog Čelsija. Totenhem je na devetom mestu sa 18 poena.
U narednom kolu, Arsenal će gostovati Čelsiju, dok će Totenhem dočekati Fulam.
