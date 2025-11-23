- Hteo bih da pružim podršku Darku Božoviću, koji se leči od teške bolesti. Darko, sve najbolje, mi smo uz tebe - rekao je Stojaković.

Božović je rođen u Podgorici i svojevremeno je dva puta branio za reprezentaciju Crne Gore, ali je najveći deo karijere proveo u srpskim klubovima. Branio je za Teleoptik, Srem iz Jakova, Mladenovac, Timok iz Zaječara, Srem iz Sremske Mitrovice, Bežaniju, Partizan i Slobodu iz Užica pre nego što je krenuo u inostranstvo.