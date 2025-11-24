Slušaj vest

Juventus je u novu sezonu ušao sa visokim očekivanjima, posebno zbog činjenice da je oformio ozbiljan napadački trio.

Dušan Vlahović, Džonatan Dejvid i Lois Openda su ofanzivna imena koja izazivaju respekt, a kada im se dodaju Kenan Jildiz i Fransisko Konseisao, navala Stare dame još više dobija na težini. Međutim, tri meseca od starta kampanje, Juve se suočava sa paradoksalnom i zabrinjavajućom statistikom.

1/6 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču Fiorentina - Juventus Foto: Sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia, Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia

Naime, napadači, osim jedne akcije iz avgusta, nisu uspeli da postignu gol iz igre u Seriji A. U Firenci se ta kriza samo još dublje otvorila, otkrivajući brojne slabosti tima, ali i pojedinačne limite igrača u koje je klub uložio ogroman novac. Otud i samo 1:1, i treći vezani remi.

Srpski napadač Dušan Vlahović je najefikasniji igrač Stare dame sa šest pogodaka ove sezone, sledi Jildiz sa tri, pa Filip Kostić, Federiko Gati, Konseisao i Lojd Keli sa po dva.

Drugi deo Juventusovog problema još je vidljiviji. Dva skupa i dugo najavljivana pojačanja Dejvid i Openda, jedva da imaju ulogu u timu. U Firenci su obojica dobila po šest minuta.

BONUS VIDEO: