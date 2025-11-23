Slušaj vest

Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su večeras na gostujućem terenu Hetafe 1:0, u 13. kolu španske Primere.

Atletiko je do pobede stigao autogolom Domingosa Duartea u 82. minutu.

Atletiko je četvrti sa 28 bodova, a Hetafe je na sedmom mestu sa 17 poena.

U narednom kolu, Atletiko će dočekati Ovijedo, dok će Hetafe ugostiti Elče.

