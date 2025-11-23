Slušaj vest

Kristijano Ronaldo je još jednom pomerio granice i pokazao da godine za njega zaista jesu samo broj.

Kapiten Al Nasra u finišu meča protiv Al-Kaleja izveo je potez koji je digao na noge ceo stadion i za tren obišao planetu, spektakularne „makazice“ u nadoknadi vremena kojima je stavio tačku na ubedljivu pobedu svog tima.

U šestom minutu nadoknade lopta je došla do Ronalda u kaznenom prostoru, a Portugalac je izveo akrobatski udarac iz vazduha, zahvatio je perfektno i poslao pod prečku, ostavivši golmana gostiju bez ikakve šanse i tako postavio konačnih 4:1.