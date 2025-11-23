Slušaj vest

Fudbalski klub Spartak Subotica izrazio je duboko nezadovoljstvo kvalitetom suđenja u dosadašnjem delu sezone.

Spartak se oglasio saopštenjem koje prenosimo u celosti.

„Bili smo uvereni da će dolazak međunarodnog stručnjaka na čelo sudijske organizacije doneti korenite i hitne promene, međutim nažalost smo upravo mi klub koji je najviše oštećen u dosadašnjem delu prvenstva i jedini klub protiv koga je suđeno sedam kaznenih udaraca. Analize VAR situacija, nakon svakog kola, samo su pokušaj transparentnosti, dok „mali milion“ stetnih odluka koje prethode tim VAR situacijama, i koje podjednako uticu na ishod utakmice, niko niti pominje, niti analizira. Najstrašnije od svega je što se ovakve stvari ponavljaju iz utakmice u utakmicu i ne ogledaju se samo u krupnim odlukama koje analizira VAR već i u tendencioznom suđenju tokom celih utakmica, u smislu neujednačenog kriterijuma i donošenja manje važnih odluka, koje takođe direktno utiču na ishod utakmice.

„Hronološki gledano, prvo smo videli nezapamćenu pljačku naše ekipe od strane arbitra Milana Ilića, u Subotici na utakmici Spartak-Mladost Lučani, tokom koje je minimalno 15 odluka doneo direktno na našu štetu. Srećom, dve najbitnije (penal i crveni karton) VAR je ispravio.

Takođe, na utakmici protiv Čukaričkog, pre prvog gola domaćina nije dosuđen čist prekršaj u našu korist, što je direktno dovelo do gubitka bodova. Još neke situacije koje su sporne jesu prestrogo dosuđen kazneni udarac za Železničar, nedosuđen kazneni udarac protiv Radničkog 1923, kada je igraču našeg tima Pavkoviću razbijena glava, te sramno suđenje protiv Napretka, naročito u poslednjih 20 minuta utakmice, gde je donet niz odluka na našu štetu, uz odnos u prekršajima 24:7.

O količini spornih situacija na utakmici protiv Crvene zvezde moglo bi da se napiše posebno saopštenje, dok je šlag na tortu bila subotnja utakmica sa OFK Beogradom, u kojoj smo još jednom oštećeni i to sumnjivim kaznenim udarcem dosuđenim za goste, kao i nedosuđenim prekršajem nad Subotićem koji je prethodio kaznenom udarcu. Nimalo beznačajno: omer prekršaja opet je bio 25:9 u korist gosta.”

Zaista smo imali najbolju nameru. Nismo želeli da dižemo prašinu, ali što je mnogo, mnogo je… Voleli bismo da nam neko navede samo jednu utakmicu u kojoj je naš protivnik isto tako „slučajno” oštećen, kao što smo mi u ovih sedam utakmica.

Kada sve ove činjenice sagledamo, ne možemo a da se ne zapitamo, šta je našem fudbalu doneo dolazak Domenika Mesine na čelo sudijske komisije, ako se arbitri poput MIlana Ilića, sudijskog „Pink pantera”, još uvek nalaze na listi i ako u našoj ligi još uvek postoji trend da se pojedini klubovi favorizuju, dok se drugi tendenciozno oštećuju.

Fudbalski klub Spartak sa punim pravom očekuje profesionalnost, transparentnost i jednak tretman svih učesnika takmičenja, koje je pre početka sezone više puta najavljivano i obećavano.”, zaključili su Subotičani u žustrom saopštemju.