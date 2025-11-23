Fudbaleri Radničkog 1923 i Novog Pazara odigrali su večeras u Kragujevcu nerešeno 0:0, u 16. kolu Super lige Srbije

Bio je ovo prvi takmičarski meč Radničkog posle one tragedije u Lučanima i smrti trenera Mladena Žižovića, na klupi je u ulozi prvog stratega debitovao njegov dugogodišnji pomoćnik Bojan Puzigaća, a ekipa sa "Čika Dače" sada ima 17 bodova na 12. mestu na tabeli, uz meč manje.