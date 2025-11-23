Slušaj vest

Fudbaleri Radničkog 1923 i Novog Pazara odigrali su večeras u Kragujevcu nerešeno 0:0, u 16. kolu Super lige Srbije

Fudbaleri Radničkog na zagrevanju u Lučanima Foto: Pritnscreen/Facebook

Bio je ovo prvi takmičarski meč Radničkog posle one tragedije u Lučanima i smrti trenera Mladena Žižovića, na klupi je u ulozi prvog stratega debitovao njegov dugogodišnji pomoćnik Bojan Puzigaća, a ekipa sa "Čika Dače" sada ima 17 bodova na 12. mestu na tabeli, uz meč manje.

Novi Pazar ima 23 boda i na visokoj je petoj poziciji.

U narednom kolu, Radnički 1923 će u Pančevu gostovati Železničaru, dok će Novi Pazar dočekati Napredak.

