SUPERLIGA SRBIJE
RADNIČKI ODIGRAO PRVI MEČ POSLE TRAGEDIJE U LUČANIMA: Novi Pazar odoleo u Kragujevcu
Fudbaleri Radničkog 1923 i Novog Pazara odigrali su večeras u Kragujevcu nerešeno 0:0, u 16. kolu Super lige Srbije
Fudbaleri Radničkog na zagrevanju u Lučanima Foto: Pritnscreen/Facebook
Bio je ovo prvi takmičarski meč Radničkog posle one tragedije u Lučanima i smrti trenera Mladena Žižovića, na klupi je u ulozi prvog stratega debitovao njegov dugogodišnji pomoćnik Bojan Puzigaća, a ekipa sa "Čika Dače" sada ima 17 bodova na 12. mestu na tabeli, uz meč manje.
Novi Pazar ima 23 boda i na visokoj je petoj poziciji.
U narednom kolu, Radnički 1923 će u Pančevu gostovati Železničaru, dok će Novi Pazar dočekati Napredak.
