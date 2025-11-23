Slušaj vest

Fudbaleri Real Madrida ponovo nisu obradovali svoje navijače, pošto su danas u utakmici 13. kola španske La Lige na gostovanju Elćeu odigrali 2:2,

Poveo je domaćin preko Febasa u 53. minutu na dodavanje Valere, a potom je u nastavku poluvremena Hujsen uspeo da izjednači rezultat za Madriđane u 78. minutu. Ipak, radost gostiju nije mnogo trajala.

Rodrigez je ponovo šokirao Real golom u 84. minutu i činilo se da bi Elće možda mogao i do senzacionalne pobede. Ali Real u svojim redovima ima neke od najboljih igrača na planeti, pa se to ponovo pokazalo kada je Džud Belingem u 87. minutu na dodavanje Kevina Embapea postigao pogodak za izjednačenje.

Real je ostao prvi na tabeli, ali sada sa 32 boda na svom kontu iz 13 mečeva, jednim više od Barse, dok je Elće na 11. mestu sa 16 bodova.

