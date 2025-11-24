Slušaj vest

Francuz je zbog dopinga, pre gostovanja Monaka Renu, poslednju utakmicu odigrao u dresu Juventusa 3. septembra 2023. godine u gostima Empoliju.

Pol Pogba, koji je 2018. godine osvojio Svetsko prvenstvo u Rusiji je u junu ove godine potpisao ugovor sa Monakom, a vikenda koji je za nama je debitovao.

U 85. minutu utakmice protiv Rena je ušao u igru. Rezultat nije bio povoljan, u trenutku kada je ušao bilo je 4:0 za domaćina, a utakmica je završena rezultatom 4:1.

Pogba je nakon meča bio emotivan.

- Sinoć je bilo nezaboravno.

Povratak na teren nakon dve godine odsustva značio mi je više nego što mogu da izrazim. Za navijače, hvala za ljubav, energiju i veru. Za sve koji su stajali iza mene, podržavali me i gurali me kroz svaki momenat ovog putovanja, duboko sam zahvalan.

Ovaj debi nije bio samo moj... pripadao je svima vama koji me nikada niste prestali podržavati - poručio je Pogba.



Igranje sa dopingom



Pol Pogba (32) poslednju takmičarsku utakmicu odigrao je 3. septembra 2023, u dresu Juventusa u pobedi nad Empolijem (2:0). Samo mesec dana ranije vezni fudbaler reprezentacije Francuske bio je pozitivan na DHEA, zabranjenu supstancu koja podiže nivo testosterona. Pogba je od samoga početka tvrdio da je supstancu uneo nenamerno, putem dodataka hrani za koje je verovao da su sigurni. Ali...

U februaru 2024. italijanska antidoping agencija izrekla mu je četverogodišnju suspenziju. Pogba se žalio Sportskom arbitražnom sudu (CAS) u Lozani, koji mu je kaznu smanjio na 18 meseci. Raskinuo je ugovor sa Juventusom i preselio porodicu na šest meseci u Dubai. Posle odluke CAS dobio je pravo da se vrati na teren, pa je potpisao dvogodišnji ugovor sa Monakom.



Trener ga vidi kao lidera



Monako zauzima šesto mesto u fudbalskom prvenstvu Francuske, a trener tog tima Sebastijen Pokonjoli vidi Pogbu kao lidera u ekipi.

- Tokom jednog od mojih prvih internih sastanaka govorio sam o klupskom nasleđu. Verujem da vođe, poput Pogbe, moraju da prenesu svoje znanje sledećoj generaciji, navijačima, svima koji su uključeni u klub. Iskusni igrači moraju biti mentori mlađima. Moram da se pobrinem da uspeju. Što više vođa imamo, to je pritisak raspoređeniji. Ako Pola budem koristio kako treba, grupa može imati koristi od njegovog uticaja - objasnio je Pokonjoli.

Plavuša mu uzela srce



Pol Pogba rođen je 15. marta 1993. u predgrađu Pariza koje se zove Lanji Sur Marne. U porodici migranata iz Gvineje. Bio je izrazito talentovan, pa je iz Avra kao tinejdžer otišao u Mančester junajted, pa onda u Juventus gde je uzeo četiri titule. Klub iz Torina ga je za 105 miliona evra prodao ekipi sa Old Traforda 2016. Sa reprezentacijom Francuske bio je svetski prvak u Rusiji 2018.

Pogba je oženjen manekenkom Marijom Zulaj Salaues od 2019. sa kojom ima tri sina - Labila Šakura (6), Kejana Zahida (4) i dvogodišnjaka čije ime nisu roditelji objavili. Govori više jezika - francuski, engleski, italijanski i španski. Jednom prilikom priznao je da je u Mančester junajtedu upao u period teške depresije, zbog trenera Žozea Murinja. Njegov brat Matijas pokušao je da ga reketira, pa se taj skandal vukao po medijima i sudovima.

