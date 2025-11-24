Slušaj vest

Nezapamćen skandal potresao je crnogorski fudbal.

Utakmica Druge omladinske lige Crne Gore između Starog Aerodroma i Berana prekinuta je u 71. minutu zbog žestoke masovne tuče na terenu.

Jedan fudbaler Berana, koji je zamenjen tokom meča, presvukao se i otišao na tribine. Međutim, kada je na terenu došlo do koškanja između igrača, on je preskočio ogradu utrčao na teren i udario fudbalera protivničkog tima koji je ležao na nosilima.

To je dovelo do masovne tuče u kojoj su učestvovali i roditelji fudbalera, prenosi "RTCG".

Glavni arbitar meča Vasilije Ljumović podelio je čak 10 crvenih kartona - šest igračima Starog aerodroma i četiri fudbalerima Berana.

Stari aerodrom - Berane Foto: Screenshot

Delegat utakmice bio je prinuđen da pozove policiju jer redarska služba nije uspela da spreči eskalaciju sukoba.

Policija je došla i odamh na licu mesta privela uhapsila učesnike sramnog incidenta.

Fudbalski savez Crne Gore se još uvek nije oglašavao povodom incidenta koji je zaprepastio sportsku javnost u komšiluku, pa se čeka dalji epilog i kazne nakon skandaloznih dešavanja na Starom aerodromu.

Kurir sport/RTCG