HAOS U CRNOJ GORI - MASOVNA TUČA NA MEČU OMLADINACA Udario igrača na nosilima i izazvao lom: Žestoka makljaža fudbalera i roditelja - policija hapsila na terenu
Nezapamćen skandal potresao je crnogorski fudbal.
Utakmica Druge omladinske lige Crne Gore između Starog Aerodroma i Berana prekinuta je u 71. minutu zbog žestoke masovne tuče na terenu.
Jedan fudbaler Berana, koji je zamenjen tokom meča, presvukao se i otišao na tribine. Međutim, kada je na terenu došlo do koškanja između igrača, on je preskočio ogradu utrčao na teren i udario fudbalera protivničkog tima koji je ležao na nosilima.
To je dovelo do masovne tuče u kojoj su učestvovali i roditelji fudbalera, prenosi "RTCG".
Glavni arbitar meča Vasilije Ljumović podelio je čak 10 crvenih kartona - šest igračima Starog aerodroma i četiri fudbalerima Berana.
Delegat utakmice bio je prinuđen da pozove policiju jer redarska služba nije uspela da spreči eskalaciju sukoba.
Policija je došla i odamh na licu mesta privela uhapsila učesnike sramnog incidenta.
Fudbalski savez Crne Gore se još uvek nije oglašavao povodom incidenta koji je zaprepastio sportsku javnost u komšiluku, pa se čeka dalji epilog i kazne nakon skandaloznih dešavanja na Starom aerodromu.
Kurir sport/RTCG