Deseto kolo Druge futsal lige Srbije donelo je niz zanimljivih utakmica, ali su najdramatičniju odigrali Crvena zvezda i Požarevac i ovaj susret je završen nerešeno, 3:3.

Zvezda je ušla u meč kao favorit i povela je golom Uroša Vasića u drugom minutu, ali je uzvratio njegov imenjak Tošić 11 minuta kasnije, te je poravnao rezultat na 1:1.

Završnica prvog poluvremena bila je spektakularna, korpulentni Srđan Brkić doneo je Zvezdi novo vođstvo u 20 minutu, ali je Nikola Pajić u istom minutu izjednačio i bilo je jasno da nas očekuje prava drama. Arsen Dalipi dobio je crveni karton u 25. minutu, Požarevac je uspeo da se odbrani i u samu završnicu ušlo se u rezultatskom egalu. A onda - spektakl, drama i triler završnica za infarkt!

Nikola Bundalo je na 13 sekundi pred kraj dao gol kojim je Požarevac poveo sa 2:3 i došao na korak od pobede, ali crveno-beli nisu klonuli duhom. Vremena za još jedan napad je bilo, a bivši reprezentativac Nikola Matijević u poslednjoj sekundi uspeo je da pogodi za 3:3 i šokira igrače Požarevca.

Na ovaj način Zvezda je ostala u trci za prvo mesto i trenutno se nalazi na drugoj poziciji drugoligaškog karavana sa 23 osvojena boda, dva manje od večitog rivala.

U ostalim mečevima Druge lige Srbije, Ivanjica je savladala Partenon sa neočekivano ubedljivih 9:2, Jastrebac je bio bolji od Leskovca sa 2:1, Omladinac je u derbiju začelja dobio Kragujevac "Wild Boars-e" sa 7:5, dok meč Jagodina i MB Namenska tek treba da se odigra. Drugi beogradski večiti rival pobedio je Leteće Holanđane u Vrbasu sa 7:1.

