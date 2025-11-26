Slušaj vest

Već neko vreme se priča o odlasku Vladana Milojevića sa klupe crveno-belih i njegovom potencijalnom nasledniku.

Zvezda se nalazi u lošoj formi, a to se posebno odrazilo na rezultate u Super ligi Srbije. Ekipa iz Ljutice Bogdana je u poslednjih pet utakmica u domaćem prvenstvu zabeležila jednu pobedu uz po dva remija i poraza.

- Ekipa Zvezde je pravljena za Ligu šampiona, ako ćemo realno. Doveli su Arnautovića i on nije mogao da im pomogne onda kada im je bilo najznačajnije – nije igrao protiv Pafosa, a Zvezda je protiv Pafosa od četiri poluvremena samo jedno odigrala dobro. To nije bilo dovoljno da prođete klub koji ima mnogo manja ulaganja. Zvezda je bolja ekipa od Pafosa, po mom mišljenju - rekao je Drulović prilikom gostovanja u podkastu "ExpertIVA" na "B92".

Došlo je do puno promena u sastavu.

- Tu je možda i greška – Zvezdi svake godine ode dosta igrača, pa dođe dosta. Nije lako da uklopite to u bazu, da stabilizujete ekipu, pa da onda izvršite eventualnu doselekciju. Zvezda ima mnogo igrača pod ugovorom, neki su i otišli kada se izgubila mogućnost igranja Lige šampiona. Morali su da budu prodati, to više jednostavno nije bilo to. Plan je propao u tom trenutku, ali je tu Liga Evrope. Međutim, i tu Zvezda ima poteškoća. Ni tu nije lako - rekao je Drulović i dodao:

- Imali su možda i lakši put da dođu do Lige šampiona nego prethodnih godina, mnogo se očekivalo.

1/5 Vidi galeriju Vladan Milojević trener Crvene zvezde Foto: Screenshot, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Komentarisao je i spekulacije koje se tiču jednog od najuspešnijih trenera u klupskoj istoriji.

- To nije dobro za Vladana Milojevića, da mu stalno vise nad glavom – da će biti smenjen, da mu ističe ugovor... Legitimno je pravo svakog kluba da kad istekne ugovor ne nastavi, dovede drugog, ali se to pojavilo mnogo rano. Videli smo čak i menadžera Rijere u Beogradu, na utakmici protiv Lila na Marakani, što svakako nije dobro. Nije lako Milojeviću, sigurno, on želi da napravi rezultate. Videli smo i emotivne konferencije za štampu. Nije zaslužio, da kažem, da mu ‘rade iza leđa’.

Smatra nekadašnji selektor Srbije da Vladan Milojević neće ostati trener Crvene zvezde.

- Generalno, kako stoje stvari i ono što slušamo svakog dana – čini se da će Zvezda dovesti novog trenera. Makar takvu ideju imaju - zaključio je Drulović.

Kurir sport/ExpertIVA

Bonus video: