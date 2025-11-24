Slušaj vest

Fudbaler Barselone Markus Rašford biće spreman za meč petog kola Lige šampiona protiv Čelsija.

Rašford je zbog bolesti propustio duel 13. kola La Lige protiv Atletik Bilbaa (4:0), koji je odigran pre dva dana.

Markus Rašford Foto: Andrew Surma / ddp USA / Profimedia, Francisco Macia, Magara Press SL / Alamy / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Za Barselonu protiv Čelsija neće igrati Gavi, Pedri i Mark-Andre Ter Štegen.

Trener Barselone Hansi Flik odlučio je da na utakmicu protiv Čelsija povede 22 igrača. Na spisku se nalaze: Đoan Garsija, Vojčeh Ščesni, Dijego Kočen, Alehandro Balde, Ronald Arauho, Pau Kubarsi, Feran Tores, Robert Levandovski, Lamin Jamal, Rafinja, Markus Rašford, Andreas Kristensen, Fermin Lopez, Mark Kasado, Žerard Martin, Dani Olmo, Frenki de Jong, Mark Bernal, Žil Kunde, Erik Garsija, Dro Fernandez i Runi Bardži.

Utakmica između Čelsija i Barselone biće odigrana sutra od 21 sat u Londonu.

Barselona se nalazi na 11. mestu na tabeli LŠ sa sedam bodova, dok je Čelsi na 12. poziciji sa takođe sedam bodova.

Ne propustiteFudbalKO JE OVO OČEKIVAO?! Markus Rašford je najbolji u Evropi
Markus Rašford
FudbalIZNENAĐUJUĆE REČI SELEKTORA: Ovaj fudbaler može da bude najbolji na svetu!
Tuhel i Rašford na utakmici protiv Albanije
FudbalHOĆE DA GA ZADRŽE, ODUŠEVLJENI SU! Barselona odlučila da potpiše trajni ugovor sa Rašfordom!
Markus Rašford
FudbalKATALONCI SLAVILI U JAPANU: Rašford debitovao u pobedi Barselone
Barselona

 BONUS VIDEO:

Real, Barselona, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir