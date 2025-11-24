Slušaj vest

Prema saznanjima do kojih je došao Telegraf, Crvena zvezda rešila je da suspenduje Nemanju Radonjića koji će biti izbačen iz prvog tima na neodređeno.

Šokantna vest stigla je sa Marakane svega nekoliko dana pred susret sa ekipom FCSB u okviru Lige Evrope, a posle poraza od Javora u Ivanjici.

Čelnici Zvezde su se na ovaj potez odlučili zbog neprofesionalnog odnosa i serije disciplinskih prekršaja koje je Radonjić napravio, navodi Telegraf.

1/9 Vidi galeriju Napadač Zvezde u Ligi šampiona. Foto: Starsport

Ovo nije prvi put da Radonjić bude suspendovan, a nešto slično doživeo je kada ga je Vladan Milojević isključio iz ekipe za gostovanje u Milanu u Ligi šampiona. Situacija se brzo smirila i Radonjić je vraćen u tim, ali je sada veliko pitanje šta će se desiti.

Nemanja Radonjić će u narednom periodu biti isključen iz prvog tima i neće ni trenirati sa ekipom, a nije poznato koliko će taj period trajati. Sve u svemu, Radonjić je žestoko nadrljao, a kako će se sve odraziti na njegovu karijeru, ali i nastavak sezone Zvezde, ostaje da se vidi.

Kurir Sport / Telegraf

BONUS VIDEO: