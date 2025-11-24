Slušaj vest

Vest koja je odjeknula Srbijom je da je Nemanja Radonjić suspendovan od strane FK Crvena zvezda.

Nije tajna da je Radonjić zbog svog ponašanja često bio u žiži medijske pažnje, a jednom prilikom je trener Zvezde Vladan Milojević govorio o njegovoj fizičkoj spremi...

- Nemanja Radonjić ne može nikada da bude na svom maksimumu. Ako to bude, neće igrati za Zvezdu, nego za Mančester siti ili Real Madrid, za najbolje klubove na svetu - govorio je Milojević o Radonjiću tokom prošle sezone.

Prethodno, Radonjić je bio kažnjen zbog neprofesionalnog ponašanja pred Jang Bojs u Ligi šampiona, a tokom većeg dela karijere, srpski krilni fudbaler bio je na "hlađenju" zbog svojih postupaka na, ali i izvan terena.

