Vladan Milojević uvek iskren i direktan kada je reč o Nemanji Radonjiću.
iskreno
VLADAN MILOJEVIĆ O NEMANJI RADONJIĆU: Crvena zvezda ga odstranila iz ekipe, a ovako je trener crveno-belih govorio o njemu!
Slušaj vest
Vest koja je odjeknula Srbijom je da je Nemanja Radonjić suspendovan od strane FK Crvena zvezda.
Nije tajna da je Radonjić zbog svog ponašanja često bio u žiži medijske pažnje, a jednom prilikom je trener Zvezde Vladan Milojević govorio o njegovoj fizičkoj spremi...
Nemanja Radonjić na utakmicama KKCZ Foto: Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic
Vidi galeriju
- Nemanja Radonjić ne može nikada da bude na svom maksimumu. Ako to bude, neće igrati za Zvezdu, nego za Mančester siti ili Real Madrid, za najbolje klubove na svetu - govorio je Milojević o Radonjiću tokom prošle sezone.
Prethodno, Radonjić je bio kažnjen zbog neprofesionalnog ponašanja pred Jang Bojs u Ligi šampiona, a tokom većeg dela karijere, srpski krilni fudbaler bio je na "hlađenju" zbog svojih postupaka na, ali i izvan terena.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši