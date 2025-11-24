Slušaj vest

Crvena zvezda je pripremila specijalnu ponudu za najvernije navijače koji će ove nedelje imati priliku da bodre crveno-bele na dva važna evropska meča, prvo u Evroligi, a zatim i u Ligi Evrope.

U sredu 26. novembra od 19 časova i 30 minuta košarkaši Crvene zvezde će dočekati Olimpijakos, dok će već u četvrtak od 21 sat na našem stadionu fudbaleri Zvezde ugostiti rumunski FCSB u okviru petog kola Lige Evrope.

1/17 Vidi galeriju Sloven Ruma - FK Crvena zvezda (Šesnaestina finala Kupa Srbije) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

U znak zahvalnosti najvernijim navijačima, KK i FK Crvena zvezda udružili su snage i pripremili paket ulaznica sa popustom od 20%!

Svi zainteresovani navijači mogu kupiti paket ulaznica za obe utakmice po sniženoj ceni isključivo na blagajni KK Crvena zvezda na Kalemegdanu u utorak, 25. novembra od 12 do 20 časova (broj paketa karata je ograničen).

Paket uključuje:

- Ulaznicu za nivo 400 bok – navijački sektor (sektori iznad navijačke tribine) za utakmicu Crvena zvezda – Olimpijakos po ceni od 2 000 dinara (sa 20% popusta).

- Ulaznicu za meč Crvena zvezda – FCSB za severnu, istočnu ili zapadnu tribinu uz 20% popusta:

Sever : 960 dinara (sa 20% popusta)

Istok : 1760 dinara (sa 20% popusta)

Zapad : 2080 dinara (sa 20% popusta)

Broj zvezdaških paketa je ograničen, te pozivamo navijače da na vreme obezbede svoje mesto i pruže podršku Zvezdi u dva značajna evropska duela.

