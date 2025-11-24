CRVENA ZVEZDA SPREMILA DIVNO IZNENAĐENJE ZA DELIJE: Tiče fudbala i košarke!
Crvena zvezda je pripremila specijalnu ponudu za najvernije navijače koji će ove nedelje imati priliku da bodre crveno-bele na dva važna evropska meča, prvo u Evroligi, a zatim i u Ligi Evrope.
U sredu 26. novembra od 19 časova i 30 minuta košarkaši Crvene zvezde će dočekati Olimpijakos, dok će već u četvrtak od 21 sat na našem stadionu fudbaleri Zvezde ugostiti rumunski FCSB u okviru petog kola Lige Evrope.
U znak zahvalnosti najvernijim navijačima, KK i FK Crvena zvezda udružili su snage i pripremili paket ulaznica sa popustom od 20%!
Svi zainteresovani navijači mogu kupiti paket ulaznica za obe utakmice po sniženoj ceni isključivo na blagajni KK Crvena zvezda na Kalemegdanu u utorak, 25. novembra od 12 do 20 časova (broj paketa karata je ograničen).
Paket uključuje:
- Ulaznicu za nivo 400 bok – navijački sektor (sektori iznad navijačke tribine) za utakmicu Crvena zvezda – Olimpijakos po ceni od 2 000 dinara (sa 20% popusta).
- Ulaznicu za meč Crvena zvezda – FCSB za severnu, istočnu ili zapadnu tribinu uz 20% popusta:
Sever : 960 dinara (sa 20% popusta)
Istok : 1760 dinara (sa 20% popusta)
Zapad : 2080 dinara (sa 20% popusta)
Broj zvezdaških paketa je ograničen, te pozivamo navijače da na vreme obezbede svoje mesto i pruže podršku Zvezdi u dva značajna evropska duela.
