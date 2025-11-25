Slušaj vest

Trener fudbalera Evertona Dejvid Mojes izjavio je da mu se dopada što se njegovi igrači međusobno svađaju, nakon što je Idrisa Gej ošamario saigrača Majkla Kina na utakmici protiv Mančester junajteda.

Everton je sinoć slavio protiv Junajteda na Old Trafordu sa 1:0 u utakmici 12. kola Premijer lige, a pobedonosan gol postigao je Kirnan Duzberi-Hol u 29. minutu.

Ekipa Dejvida Mojesa je od 13. minuta igrala sa igračem manje, pošto je Idrisa Gej dobio crveni karton jer je ošamario saigrača Majkla Kina.

Fudbaler Junajteda Bruno Fernandes bio blizu gola kada su se Gej i Kin sukobili. Kin je najpre dva puta odgurnuo Geja pre nego što ga je Senegalac ošamario. Golman Evertona Džordan Pikford ih je razdvojio nakon čega je sudija pokazao Geju direktan crveni karton zbog nasilnog ponašanja.

"Znate šta, baš mi se sviđa kada se moji igrači svađaju. Ne želim da prihvate da neko ne radi dovoljno dobro. Ako želite pobednički tim i tu otpornost i čvrstinu, koji su nam doneli rezultate, morate da imate igrače koji će se tako ponašati", rekao je Mojes, prenose britanski mediji.

Gej se nakon utakmice izvinio Kinu i saigračima.

"Preuzimam punu odgovornost za moju reakciju. Ono što se dogodilo ne odražava ono što jesam ili vrednosti za koje se zalažem. Emocije mogu biti jake, ali ništa ne opravdava takvo ponašanje. Potrudiću se da se to nikada više ne ponovi", napisao je on na društvenim mrežama.

Kurir sport/Beta