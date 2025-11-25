Slušaj vest

Zašto je Zvezda suspendovala Nemanju Radonjića? Razlogi su gotovo neverovatni za jednog profesionalnog fudbalera... Naime, Radonjić nije izvršavao svoje obaveza prema kluba, a tu mislimo pre svega na - treninge.

On je prijavljivao povrede zbog kojih nije mogao da trenira (poput: primicača i sl.), a sve to je uzelo maha i klub nije želeo da trpi takvo ponašanje.

1/6 Vidi galeriju Nemanja Radonjić na utakmicama KKCZ Foto: Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Niko nije iznad Crvene zvezde, ma kako se zvao. Nemanja Radonjić će zbog toga teško ponovo dobiti šansu u crveno-belom taboru, jer je kap prelila čašu. Verovatno ga već ove zime čeka odlazak iz Ljutice Bogdana.

Hronologija

Podsećamo, juče je kao grom iz vedra neba odjkeknula vest da je Crvena zvezda rešila da suspenduje Nemanju Radonjića koji će biti izbačen iz prvog tima na neodređeno.

Šokantna vest stigla je sa Marakane svega nekoliko dana pred susret sa ekipom FCSB u okviru Lige Evrope, a posle poraza od Javora u Ivanjici.

Nekoliko sati nakon toga, oglasio se i fudbaler putem Instagrama, pa je podelio objavu portala "Butasport" na kojoj pište da zbog povrede neće igrati protiv FCSB u petom kolu Lige Evrope, uz sledeću poruku:

- Jedina prava istina - napisao je Radonjić.

Uz njega je i u ovim teškim trenucima karijere, njegova devojka Isidora Kadijević, a kako ona izgleda pogledajte u galeriji u nastavku teksta:

1/6 Vidi galeriju Isidora Kadijević Foto: Instagram printascreen