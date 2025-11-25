IGRAČI EVERTONA SE TUKLI NA TERENU, A AMORIMU TO NIJE ZA CRVENI KARTON! Trener Mančestera šokirao izjavom posle nezapamćenog skandala: "Tuča nije loša stvar..."
Sinoć su na „Old Trafordu“ tokom duela Mančester junajteda i Evertona viđene sramotne scene koje su uzdrmale fudbalsku javnost širom sveta.
Nešto što se praktično nikada ne događa, pogotovo ne na ovako velikom nivou: Idrisa Gana Gej i Majkl Kin ušli su u žestok konflikt nakon nesporazuma oko toga ko treba da pokupi loptu.
Gej je potpuno izgubio živce, prišao Kinu i lupio mu šamar.
Sudija Toni Harington nije imao dilemu, odmah je izvadio direktan crveni karton za vezistu Evertona.
Posle toga oglasio se i trener "crvenih đavola" Ruben Amorim, koji smatra da šamar koji je Gej uputio Majkl Kinu nije za isključenje.
“Tuča nije loša stvar. Ne znači ona da se njih dvojica ne vole. Ali ako izgubiš loptu i zbog toga primimo gol, ja ću da se potučem s tobom. To je bio moj utisak. Nisam saglasan sa isključenjem. Znam da je prekršaj, ali nisam saglasan sa tim. Nadam se da će i moji igrači da se pobiju kada izgube lopte. Nadam se da neće da dobiju crveni karton, ali ovo ovde – to je dobar osećaj, ne loš”, rekao je trener Mančester junajteda.