Fudbaleri Crvene zvezde pokušaće da protiv FCSB u okviru 5. kola Lige Evrope zabeleže 50. pobedu na stadionu "Rajko Mitić" u ovom UEFA takmičenju.

Popularna Marakana je kroz istoriju bila svedok velikih evropskih utakmica i pobeda koje će se zauvek pamtiti. A, takav očekuju da bude i meč protiv FCSB, u četvrtak od 21.00 čas.

Stadion Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Do sada je Crvena zvezda na domaćem terenu odigrala 84 utakmice u Ligi Evrope, računajući i kvalifikacije, kao i Kup UEFA i zabeležila 49 pobeda, 19 nerešenih rezultata i 16 poraza. Pobeda protiv FCSB ne bi bila samo važan korak ka prolasku u nokaut fazu, već bi Zvezdi donela još jedan značajan rezultat i jubilarni trijumf koji bi ostao upisan zlatnim slovima u istoriji kluba.

U Crvenoj zvezdi očekuju veliku posetu, a poznati srpski glumci Miloš Petrović Trojpec i Denis Murić koji navijaju za crveno-bele snimili su promotivni spot, kako bi pozvali što više navijača na stadion "Rajko Mitić".

U zanimljivoj sceni odglumili su "savetovalište", gde jedan navijač Zvezde dolazi kako bi ga poslušao psiholog zbog činjenice da u glavi čuje glasove.

Ti glasovi su zapravo glasovi Delija sa tribina Marakane, a onda je usledila i poznata navijačka pesma crveno-belih. Na kraju su pozvali navijače da dođu na stadionu u četvrtak uveče uz poruku "Klin se izbija klinom".