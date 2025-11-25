Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije slabo crpi izvore za nacionalni tim od igrača rođenih u inostranstvu.

Pogrešnom politikom, inertnošću, ali pre svega slabom diplomatijom Srbija je ostala bez Aleksandra Pavlovića, Miloša Kerkeza, možda i Stefana Bajčetića.

Mladen Mijajlović Srbin u dresu mlade reprezentacije Švajcarske do 17 godina Foto: Printskrin/Instagram

Gospodar Mladen iz Araua

Istina, niko od trojice nabrojanih mladih fudbalera nije imao izražen patriotski naboj i ljubav prema srpskom narodu kojem pripada. Jer da jeste, ne bi zaigrali za zemlje u kojoj su rođeni. Na primer, Hrvatska, BiH, Albanija, pa i tzv. Kosovo nemaju problema kao Srbija. Na prste jedne ruke mogu se nabrojati igrači poreklom iz ovih regiona koji su birali selekcije zemalja u kojima su ugledali svet.

Momak kojeg Srbija nikako ne bi smela da izgubi jeste Mladen Mijajlović. Sa selekcijom Švajcarske učestvovao je na Svetskom prvenstvu uzrasta do 17 godina i stigao do četvrtfinala. Tu su Švajcarsku zaustavili Portugalci rezultatom 2:0, a prema informacijama iz Katara, Mladen Mijajlović koji igra na mestu "desetke" i nosi taj broj na dresu bio je jedan od najboljih fudbalera na Mundijalitu.

Nema sumnje da je Mladen Mijajlović prva zvezda reprezentacije Švajcarske do 17 godina. O tome koliko vredi najbolje govori činjenica da igra za Frajburg i da mu u Bundesligi predviđaju veliku karijeru. Prošlog leta stigao je u Nemačku iz ekipe Arau. Mladi Mijajlović pored švajcarskog ima i srpsko poreklo, a prema saznanjima Kurira odgovorni ljudi iz FSS, već su kontaktirali momka i njegove roditelje. U istoj selekciji Švajcarske igra još jedan mladi Srbin Aleksandar Sekulić (17), 196 centimetara vioski štoper i član Ciriha.

1/7 Vidi galeriju Mladen Mijajlović Foto: Printskrin/Instagram

U Švajcarskoj kao kod kuće, ali...

Saznali su to mediji u Švajcarskoj i već gotovo deset dana forsiraju temu, po kojoj Fudbalski savez te zemlje sebi ne bi smeo da dozvoli da izgube talenta kakav je Mladen Mijajlović. Baš zbog toga o talentu mladog Srbina govorio je i selektor švajcarske U17 reprezentacije Luiđi Pisino nazvavši ga "izvornim fudbalskim majstorom".

Nemački list "Kicker" prenosi da su Mijajlovića kontaktirali iz FSS, ali da momak rođen 16. marta 2008. godine još nije prelomio.

- Sada igram za Švajcarsku i srećan sam zbog toga. Osećam se kao kod kuće ovde - izjavio je Mijajlović i time u isto vreme smirio, ali i uzbrukao duhove u rodnoj zemlji, kada je u pitanju njegova budućnost.

Mladen Mijajlović ima ozbiljne klupske ambicije koje su vezane za Frajburg sa kojim ima ugovor do juna 2027. godine.

- Želim da se razvijem što bolje kao fudbaler i da zaigram za prvi tim u Bundesligi - rekao je Mijajlović.

U Švajcarskoj za Mladena Mijajlovića kažu da "njegova kombinacija kreativnosti, odgovornosti u veznom redu i sposobnosti da postiže golove ga čini kompletnim mladim igračem". Jasno je da mora još fizički da se razvija. S obzirom na to da je još vrlo mlad, njegov fizički rast, a visok je 175 centimetara, snaga i izdržljivost biće ključni za to, hoće li moći da se nametne u seniorskom fudbalu na visokom nivou.

Filip Ugrinić reprezentativac Švajcarske Foto: Gonzales Photo/Frederikke Jensen / imago sportfotodienst / Profimedia

Švajcarci u panici

Prema informacijama iz Švajcarske opravdana je zebnja u Fudbalskom savezu te zemlje, jer je igrač taj koji odlučuje. A, čini se da je Mladen Mijajlović vaspitan patriotski, daleko više od zemljaka Filipa Ugrinića, koji je umesto Srbije izabrao Švajcarsku pre dve godine. U isto vreme nećkao se i Darian Maleš. Uz to, Švajcarci su nedavno izgubili dva darovita fudbalera koji su albanskog porekla.

Prošlog meseca za selekciju tzv. Kosova debitovali su Albijan Hajdari (22) fudbaler Hofenhajma koji je prošao sve mlađe kategorije Švajcarske. Nekoliko meseci pre njega, isto je uradio i njegov saigrač iz Hofenhajma Leon Avdulahu (21), koji je takođe ponikao u Bazelu i prošao sve selekcije Švajcarske.