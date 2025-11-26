Slušaj vest

Nemanja Radonjić je suspendovan zbog nediscipline i gotovo je izvesno da neće igrati za Crvenu zvezdu u četvrtak protiv rumunskog FCSB (21.00), u Ligi Evrope.

Crveno-beli su u krizi, što je potvrdio poraz u Superligi od Javora u Ivanjici (0:1). Navijači šampiona ne pamte kada je Zvezda zaredala sa neuspesima u domaćem prvenstvu, jer je pored Javora poražena od Vojvodine, a igrala je nerešeno sa Radničkim u Nišu i Radnikom na Marakani.

Nemanja Radonjić, slavi gol za Crvenu zvezdu na 177. večitom derbiju Foto: Dragan Tesic

Rovovski rat protiv prvaka Rumunije

Utakmica protiv rumunskog FCSB je od ogromnog značaja za Crvenu zvezdu. Eventualna pobeda otvorila bi vrata plasmana među 24 najbolje ekipe Lige Evrope i samim tim evropsko proleće. Poraz ili remi udaljili bi crveno-bele od zacrtanog cilja i produbili jaz i krizu u kojoj se ekipa nalazi.

Crvena zvezda posle četiri odigrane utakmice u Ligi Evrope ima četiri boda, pobeda nad Lilom i remi protiv Seltika, dok FCSB ima tri boda, trijumfom nad ekipom Go Ahed Igls u gostima. Kada se pogleda bodovni saldo dve ekipe, jasno je da na utakmici u četvrtak neće biti favorita i da je sve otvoreno.

1/9 Vidi galeriju Napadač Zvezde u Ligi šampiona. Foto: Starsport

Milson ili Zarić

Ono što posebno pravi problem treneru Vladanu Milojeviću je koga umesto Nemanje Radonjića staviti u startnih 11. Mnogo je povređenih igrača u redovima Crvene zvezde, a podosta i onih koji su potpuno van forme. Upravo jedan od takvih je Felisio Milson koji bi mogao da počne utakmicu u četvrtak uveče. Ali, ako je suditi po promašaju momka iz Angole protiv Javora, kada je pored gola šutirao sa pet metara, teško će Zvezda od njega imati koristi protiv FCSB.

Druga alternativa po boku mogao bi da bude mladi Luka Zarić. Lomio se trener Vladan Milojević da li da mu ukaže šansu protiv Brage u gostima od prvog minuta. Na kraju ga je ostavio na klupi i čini se pogrešio. U igru je mladi Zarić ušao u Portugalu tek devet minuta pre kraja, kada je sve već bilo gotovo. Da li će dobiti priliku protiv FCSB, odlučiće trener Milojević.

Vreme je da ponovo zasija - Vasilije Kostov Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Babika i Lučić aut, Zvezda igra bez krila

Prirodno desno krilo Crvene zvezde i veliko letošnje pojačanje Šavi Babika je povređen i on neće igrati do početka drugog dela sezone. Njegova alternativa Piter Olajinka otišao je iz kluba prošlog meseca, kada je sa njim raksinut ugovor. Vladimir Lučić ima problema sa krajnicima, koji su ga odvojili od terena na duži vremenski period.

Tako je Crvena zvezda došla u nepriliku koja se nije mogla nadomestiti na početku sezone, jer je delovalo da je na krilnim pozicijama gužva. A, sada je jasno da postoji ozbiljan deficit. Tako da je vrlo moguće da crveno-beli protiv FCSB zaigraju bez klasičnog desnog krila, sa pojačanim veznim redom, gde bi po desnoj strani igrao Vasilije Kostov, na suprotnoj strani bio Mirko Ivanić, a u sredini Rade Krunić, Tomas Handel i Timi Maks Elšnik.

Sve u svemu, Crvena zvezda će biti u problemu, jer je jasno koliko bi brzina, hitrina i dribling Nemanje Radonjića doneli klubu u ovoj toliko važnoj utakmici. Opet, nedisciplina je učinila svoje... A, možda Vladan Milojević zarad viših interesa i pomiluje grešnika Radonju. Teško, ali ko zna...