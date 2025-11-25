Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju FSCB u utakmici  5. kola Lige Evrope.

Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic

Meč je na programu u četvrtak od 21 čas, a poznati su i arbitri za ovaj meč.

U pitanju je Žerom Brisar, francuski sudija koji je rangiran u prvu kategoriju UEFA, ali nikada u svojoj karijeri nije sudio mečeve Lige šampiona, Svetskog ili Evropskog prvenstva.

Pomagaće mu Aleksis Ože i Orelijen Druet.

Brisar je ove sezone je jednom bio na centru u Ligi Evrope i to u duelu Dinama iz Zagreba i Fenerbahčea (3:1), a ove sezone mu je bio i poveren derbi meč između Marseja i Pari Sen Žermena u Ligi 1.

On je već sudio jednom Crvenoj zvezdi i to na meču u Bugarskoj protiv Ludogoreca, tada su crveno-beli slavili sa 1:0 golom Gelora Kange.

Zvezda nakon četiri odigrana meča ima 4 boda i nalazi se na 26. mestu na tabeli.

FCSB ima 3 boda i trenutno je na 31. mestu

Fudbaleri Crvene zvezde slave pobedu nad Lilom

Radost posle gola Crvena zvezda - Lil Izvor: Kurir