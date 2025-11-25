Slušaj vest

Ruski napadač Aleksandar Soboljev najverovatnije neće pojačati Crvenu zvezdu, navodi tamošnji "Metaratings". Zenit ne želi da ostane bez Soboljeva u januaru.

Razlog je taj što će, kako stvari stoje, ostati bez drugog napadača, ili Gonda ili Kasijera, pa ne žele da dodatno oslabe svoj napadački kroj odlaskom Soboljeva.

Njegova tržišna vrednost procenjuje se na oko šest miliona evra.

Dvadesetosmogodišnji Soboljev je u Zenit došao za 10 miliona evra iz moskovskog Spartaka, za koji je postigao 41 gol na 121 utakmici. Standardan je i u ruskoj reprezentaciji, za koju je nastupio 14 puta i postigao šest golova.

