Ruski napadač Aleksandar Soboljev najverovatnije neće pojačati Crvenu zvezdu, navodi tamošnji "Metaratings". Zenit ne želi da ostane bez Soboljeva u januaru.

Razlog je taj što će, kako stvari stoje, ostati bez drugog napadača, ili Gonda ili Kasijera, pa ne žele da dodatno oslabe svoj napadački kroj odlaskom Soboljeva.

Sloven Ruma - FK Crvena zvezda (Šesnaestina finala Kupa Srbije) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Njegova tržišna vrednost procenjuje se na oko šest miliona evra.

Dvadesetosmogodišnji Soboljev je u Zenit došao za 10 miliona evra iz moskovskog Spartaka, za koji je postigao 41 gol na 121 utakmici. Standardan je i u ruskoj reprezentaciji, za koju je nastupio 14 puta i postigao šest golova.

