SPEKTAKL U LONDONU - ČELSI VODI PROTIV BARSELONE: Katalonci ostali sa igračem manje! Šok za Juventus u Norveškoj, gubi i Mančester siti! Poluvreme
U večernjem terminu na programu je još sedam utakmica 5. kola Lige šampiona.
Svi mečevi počinju od 21 čas.
Barselona ostaje sa igračem manje
Veliki problem za Katalonce u Londonu, pored rezultatskog minusa, Barsa ostaje i sa igračem manje u 44. minutu. Drugi žuti karton dobio je Arauho.
Bode Glimt - Juventus 1:0
Šok za Juventus u hladnoj Norveškoj domaćin je poveo golom Blomberga u 27. minutu.
Čelsi - Barselona 1:0
U derbiju večeri u Londonu Čelsi je poveo autogolom Kundea u 28. minutu.
Mančester siti - Leverkuzen 0:1
Iznenađenje u Mančesteru, nemački klub je poveo golom Grimalda 0:1.
Marsej - Njukasl 0:1
Prvi gol u večernjem programu pao je u Marseju. Gosti vode golom Barnsa u 6. minutu.
Spektakl u Londonu
Derbi meč dana, igra se u Londonu gde se sastaju stari znanci Barselona i Čelsi. Oba tima nakon četiri odigrana kola imaju po sedam bodova.
Vlahović i Kostić u Norveškoj
Juventus za koji nastupaju srpski reprezentativci Dušan Vlahović i Filip Kostić gostuje Bode Glimtu u Norveškoj. Oba srpska fudbalera meč će početi sa klupe.