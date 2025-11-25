Svi događaji
21:51

Dortmund - Villjareal 1:0

Girasi u nadoknadi prvog poluvremena dovodi Borusiju u vođstvo.

21:46

Barselona ostaje sa igračem manje

Veliki problem za Katalonce u Londonu, pored rezultatskog minusa, Barsa ostaje i sa igračem manje u 44. minutu. Drugi žuti karton dobio je Arauho.

21:42

21:30

Bode Glimt - Juventus 1:0

Šok za Juventus u hladnoj Norveškoj domaćin je poveo golom Blomberga u 27. minutu.

21:29

Čelsi - Barselona 1:0

U derbiju večeri u Londonu Čelsi je poveo autogolom Kundea u 28. minutu.

21:26

Mančester siti - Leverkuzen 0:1

Iznenađenje u Mančesteru, nemački klub je poveo golom Grimalda 0:1.

21:07

Marsej - Njukasl 0:1

Prvi gol u večernjem programu pao je u Marseju. Gosti vode golom Barnsa u 6. minutu.

20:56

Spektakl u Londonu

Derbi meč dana,  igra se u Londonu gde se sastaju stari znanci Barselona i Čelsi.  Oba tima nakon četiri odigrana kola imaju po sedam bodova.

20:47

Vlahović i Kostić u Norveškoj

Juventus za koji nastupaju srpski reprezentativci  Dušan Vlahović i Filip Kostić gostuje Bode Glimtu u Norveškoj. Oba srpska fudbalera meč će početi sa klupe.

20:45

Pobede gostiju u poslepodnevnom terminu

