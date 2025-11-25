Slušaj vest

Kristijano Ronaldo je dobio jednu utakmicu suspenzije zbog crvenog kartona protiv Irske, saopštila je FIFA, a nju je odradio protiv Jermenije, gde je njegova reprezentacija trijumfovala 9:1.

1/9 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo na meču Irska - Portugal Foto: Liam McBurney / PA Images / Profimedia, Liam McBurney, PA Images / Alamy / Profimedia

Očekivalo se da će Ronaldo dobiti tri utakmice suspenzije, zbog direktnog crvenog kartona, a i tako je predviđeno pravilnikom o nasilničkom ponašanju, ali to ovoga puta nije bio slučaj.

Tako će napadač Al Nasra biti na raspolaganju od prvog kola selektoru Robertu Martinesu.

Portugal će probati da se domogne pehara na Mundijalu, a sigurno da će sam Ronaldo imati ogroman motiv, jer je to jedini trofej koji mu fali u karijeri.