Kristijano Ronaldo će ipak moći da igra od prvog kola Mundijala sledećeg leta
ODLIČNO PROŠAO
FIFA POMILOVALA RONALDA: Portugalac sjajno prošao zbog direktnog crvenog kartona!
Slušaj vest
Kristijano Ronaldo je dobio jednu utakmicu suspenzije zbog crvenog kartona protiv Irske, saopštila je FIFA, a nju je odradio protiv Jermenije, gde je njegova reprezentacija trijumfovala 9:1.
Kristijano Ronaldo na meču Irska - Portugal Foto: Liam McBurney / PA Images / Profimedia, Liam McBurney, PA Images / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Očekivalo se da će Ronaldo dobiti tri utakmice suspenzije, zbog direktnog crvenog kartona, a i tako je predviđeno pravilnikom o nasilničkom ponašanju, ali to ovoga puta nije bio slučaj.
Tako će napadač Al Nasra biti na raspolaganju od prvog kola selektoru Robertu Martinesu.
Portugal će probati da se domogne pehara na Mundijalu, a sigurno da će sam Ronaldo imati ogroman motiv, jer je to jedini trofej koji mu fali u karijeri.
Reaguj
Komentariši