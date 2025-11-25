Slušaj vest

Član uprave FK PartizanPredrag Mijatović javno je kritikovao zvezdu tima.

Mijatović je u emisiji "El Largero" osuo paljbu po Vinisijusu - zvezdi Real Madrida:

- Real Madrid ne može dopustiti tako nešto. Ako nisi srećan, nema nikakvog problema. Niko te ovde nije vezao. Razumeo bih Vinisijusove zahteve kad bi davao tri gola u svakoj utakmici, ali nije tako - rekao je Mijatović.

U međuvremenu, pregovori Vinisijusa i kluba potpuno su stali. Njegov ugovor iz 2022. donosi mu oko 18 miliona evra neto godišnje, a Real je nedavno ponudio povećanje na 20 miliona.

Njegovi predstavnici traže mnogo više - paket vredan do 30 miliona evra po sezoni, uključujući platu, bonuse i premiju za potpis, što bi bio presedan u Realu i nešto što je do sada imao samo Kristijano Ronaldo.

